Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu a trecut peste cel mai greu moment al vieții sale, iar dupa aproape doua luni de coma s-a intors acasa, la familie. Fostul pilot de raliuri a inceput un lung și anevoios proces de recuperare, insa este increzator ca va reuși sa iși revina in totalitate. In momentul de fața, se confrunta…

- Starea de sanatate a lui Traian Basescu s-ar fi agravat, transmite fostul senator Lucian Iliescu, dupa ce ar fi suferit un accident vascular cerebral. El a afirmat la RTV ca fostul președinte nu vorbește.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a oferit cele mai noi infromații despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. Cum se simte fostul edil acum, dupa ce a ieșit de la Terapie Intensiva, dar și ce iși dorește in aceste momente grele.

- Marisa Paloma a fost confirmata pozitiv cu noul Coronavirus! Ei bine, daca ieri doar fiica ei și partenerul de viața au ieșit ca fiind infectați in urma testelor rapide, acum și vedetei i-au aparut doua linii pe acesta. Iata care este starea de sanatate a brunetei!

- Starea de sanatate a lui Alexandru Arșinel nu este una buna deloc. Actorul de revista a ajuns in urma cu cateva zile de urgența la spital, din cauza unui puseu de tensiune, dar și pentru ca simțea o stare de slabiciune accentuata. Amintim ca in urma cu cateva luni, el a suferit o operație la […] The…

- Avem ultimele noutați despre starea de sanatate a lui Alexandru Arșinel. Marele actor a fost transferat de urgența cu ambulanța la spital, in Capitala. Fiul marelui actor a oferit declarații exclusive despre starea de sanatate a tatalui sau, in exclusivitate, la Antena Stars. Iata ce a povestit fiul…

- Daniel Onoriu se afla internat in spital in continuare, insa starea lui e considera una mai buna fața de momentul in care a ajuns la urgențe. Rebeca Onoriu, matușa pilotului, are noi detalii despre acesta.

- Au trecut 35 de zile de cand Daniel Onoriu se afla internat in spital, insa veștile pe care apropiații le transmit despre starea lui de sanatate nu sunt deloc unele incantatoare. In aceasta seara, Rebeca Onoriu a venit cu noi informații despre cum se simte celebrul pilot de raliuri in aceste momente.…