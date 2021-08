Stiri pe aceeasi tema

- Armin Nicoara și Claudia Puican formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul autohton. Cu toate ca au demonstrat de multe ori ca se iubesc, cei doi mai intampina și dificultați. Recent, artistul a facut un gest care nu a fost pe placul logodnicei lui.

- Știm cu toții ca Armin Nicoara și Claudia Puican au trecut prin numeroase discuții, in care relația lor parea a fi la sfarșit de drum, insa de data aceasta suntem placuți surprinși de marea dragoste care se citește pe chipurile lor. Deși reality show-ul ”Chef de viața” a inceput cu stangul, ei bine,…

- Armin Nicoara traiește o poveste de iubire ca in filme alaturi de Claudia Puican. De curand, artistul i-a cumparat iubitei sale vestitul inel de logodna despre care s-a tot scris in presa. Suma pe care a dat-o tanaril saxofonost a facut-o pe mama acestuia sa incremeneasca.

- Reality show-ul ”Chef de viața” cu Armin Nicoara și Claudia Puican a inceput cu cearta și lacrimi in aceasta seara, la Antena Stars. Viitoarea soție a artistului a izbucnit in lacrimi in timpul unei discuții pe care o avea cu acesta. Iata ce ii reproșeaza cantareața partenerului ei!

- E scandal mare in muzica de petrecere, asta dupa ce ieri Armin Nicoara i-a adus acuzații grave Georgianei Lobonț cum ca nu i-a dat banii pe anumite piese. Acum iubita cantarețului, Claudia Puican, intervine și a izbucnit in plans in direct.

- Compania mama a Google, Alphabet, a acceptat sa faca schimbari la unele din serviciile sale de publicitate online. Schimbarile survin in urma incheierii unui acord cu Autoritatea de Reglementare Antitrust din Franta. Autoritatea de Reglementare a amendat compania americana cu 220 milioane de euro (267,48…

- Armin Nicoara și Claudia Puican au avut o relație presarata cu bune și cu rele, dar in cele din urma dragostea lor a invins, iar acum iși fac planurile de nunta. Artistul și viitoarea soție au anunțat ca marea petrecere va avea loc, cel mai probabil, pe un stadion de fotbal. Cei peste 1000 de invitați…

- Vestitul saxofonist Armin Nicoara și iubita lui, solista Claudia Puican, au bifat mai multe desparțiri scandaloase și impacari romantice, pana sa formeze un cuplu solid. Mai mult, vor sa-și uneasca destinele, nunta care va avea loc cel mai probabil anul viitor, dupa pandemie, cand se vor ridica toate…