Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cucerit Trending-ul de pe YouTube și clasamentele muzicale cu „Umbre”, single de succes pe care l-a lansat alaturi de Connect-R, Mario Fresh lanseaza „M-am trezit plangand”, prima piesa de pe EP-ul „Singuratate”, material pe care artistul urmeaza sa il lanseze in curand. „Spune-mi de ce n-ai…

- Ion Craciunescu (71 ani) nu a fost indiferent la comportamentul Andreei Prisacariu din timpul conferinței de presa dinaintea meciului cu Polonia din Billie Jean King Cup. Sportiva a ras in hohote, iar fostul arbitrul a taxat imediat atitudinea. Andreea Prisacariu, convocata de Horia Tecau pentru duelul…

- Dorian Popa a anunțat ca a ramas fara permis de conducere pentru trei luni in cel mai recent vlog al sau incarcat pe canalul de Youtube. Cantarețul vrea neaparat sa dea examen pentru a-și recupera mai rapid dreptul de a șofa. Zilele trecute, artistul a fost prins de poliție pe o autostrada din Romania…

- Carmen de la Salciua, de nerecunoscut. Frumoasa artista și-a schimbat din nou look-ul și pare ca a intinerit. Fanii catareței au remarcat imediat schimbarea și au felicitat-o. Carmen este extrem de fericita de modul cum arata și a postat imaginile pe rețelele de socializare. Carmen de la Saciua și-a…

- O suta de mii de cetațeni ucraineni au trecut granițele Romaniei, de cand președintele Rusiei Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei in dimineața zilei de joi, 24 februarie. Deși multe vedete s-au implicat in campanii de ajutorare pentru refugiați, au existat și personalitați publice care au fost…

- In cateva ore, vineri, noua melodie a megastarului turc Tarkan, care promite sfarsitul “suferintelor”, a devenit un cantec de mobilizare distribuit pe larg de opozantii regimului presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Potrivit AFP, melodia a fost lansata joi seara la ora 21:00 (18:00 GMT) pe YouTube si…

- Dan Șucu, investitor la „Imperiul Leilor”, emisiunea de la PRO TV, a fost deranjat de atitudinea unui concurent și i-a atras atenția in emisiune. Leul l-a rugat sa vorbeasca cu ei despre afacerea pe care o are. In aceasta seara, de la ora 21:30, investitorii pașesc in „Imperiul Leilor” pregatiți sa…

- Gina Pistol și Smiley au fost filmați in ipostaze intime printre rafturi, intr-un supermarket dintr-un București. Cei doi au dat frau liber sentimentelor și se saruta pasional. Smiley și Gina Pistol au fost surprinși intr-o ipostaza total neașteptata intr-un magazin, printre rafturi. Cei doi se saruta…