Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) la functia de cancelar, Armin Laschet, este favorabil trimiterii inapoi in Afganistan a solicitantilor de azil afgani, care comit infractiuni pe teritoriul Germaniei, in pofida violentelor in crestere in tara lor de origine, relateaza luni dpa. "Urmarim foarte…

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) la functia de cancelar, Armin Laschet, este favorabil trimiterii inapoi in Afganistan a solicitantilor de azil afgani, care comit infractiuni pe teritoriul Germaniei, in pofida violentelor in crestere in tara lor de origine, relateaza luni dpa, potrivit…

- Armin Laschet, favoritul la succesiunea actualului cancelar german Angela Merkel, a vorbit sambata, cu prilejul aniversarii a 77 de ani de la Insurectia din Varsovia, despre responsabilitatea Germaniei in declansarea celui de-al doilea Razboi Mondial, transmite dpa. "S-au produs (...)…

- Germania va permite operatorilor de telefonie mobila sa trimita mesaje text de avertizare in anumite regiuni geografice, o tehnologie care exista de mai multe decenii dar care in Germania a fost restrictionata pentru protejarea vietii private, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Guvernul de la…

- Cele mai devastatoare inundatii cu care s-a confruntat Germania in ultimii 60 de ani au creat muntii de gunoaie, de la frigidere si pana la masini distruse, care s-au adunat pe marginea drumurilor si la gropile de gunoi improvizate, iar curatarea ar putea dura mai multe saptamani in conditiile in care…

- Popularitatea alianței conservatoare a premierului Angela Merkel a ajuns la un minim istoric, adâncind o aparenta reorientare în opțiunile de vot ale germanilor, relateaza CNBC.Uniunea Creștin Democrata (CDU) a lui Merkel și partidul sau sora din Bavaria, Uniunea Creștin Sociala…

- Locuitorii din Germania care sunt considerati complet imunizati la noul coronavirus nu vor mai trebui sa respecte restrictiile impuse pe timpul noptii si anumite restrictii privind contactul social incepand de duminica la miezul noptii (22:00 GMT), transmite DPA. Oricine a primit ambele doze de vaccin…

- Oficiul german pentru protecția constituției, serviciu de informații interne, a pus sub supraveghere o parte a mișcarii antirestricții legate de pandemie, care se manifesta in mod regulat in țara și care raspandește teorii ale conspirației, a anunțat Ministerul de Interne. „Fenomenele, grupurile…