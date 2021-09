Stiri pe aceeasi tema

- Germanii voteaza duminica pentru a decide directia politica a celei mai mari economii europene dupa aproape 16 ani sub conducerea cancelarului Angela Merkel, relateaza DPA. Dupa ascensiunea neasteptata, dar constanta, a Partidului Social Democrat (SPD) in fruntea sondajelor, alegerile sunt cruciale…

- Armin Laschet, candidatul conservatorilor germani in alegerile ce vor avea lor luna aceasta si care vor decide cine ii va succeda cancelarului federal Angela Merkel, a cerut sambata ca rivalul sau social-democrat Olaf Scholz sa formuleze scuze pentru criticile aduse unei anchete asupra spalarii de…

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul într-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA.Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu''…

- Candidatul conservatorilor germani la postul de cancelar, Armin Laschet, si-a prezentat vineri echipa de campanie in perspectiva alegerilor legislative din 26 septembrie, pe fondul scaderii popularitatii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) in sondajele de opinie in ultimele saptamini, informeaza AFP, Reuters…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel au inregistrat un nou regres in sondajele de opinie, ceea ce amplifica riscul aparitiei unei coalitiei tripartite, care ar putea sa fie marcata de instabilitate, dupa alegerile parlamentare de luna viitoare, relateaza miercuri DPA. Sprijinul pentru crestin-democratii…

- Sprijinul pentru alianta conservatoare a cancelarului Angela Merkel in perspectiva alegerilor federale din septembrie este in crestere, arata rezultatele unui sondaj online publicate vineri, transmite dpa. Conform sondajului YouGov, 30% dintre respondenti ar vota cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) sau…