- Crștin-democrații germani isi aleg, sambata, noul presedinte, cu scopul de a-si uni partidul conservator in spatele unui nou lider care, spera ei sa-i poata succeda Angelei Merkel in calitate de cancelar dupa ce aceasta va demisiona in urma alegerilor federale din septembrie, potrivit Reuterscitata…

- Scrutinul intern pentru desemnarea liderului Uniunii Crestin-Democrate (CDU) nu va stabili in mod automat candidatul pentru postul de cancelar al Germaniei, in contextul in care nu este exclusa desemnarea pentru aceasta functie a liderului Uniunii Crestin-Sociale (CSU), Markus Soder. Friedrich…

- Angela Merkel a spus in ultimul sau discurs de Anul Nou in calitate de cancelar german ca 2020 a fost de departe cel mai dificil din cei 15 ani de cand se afla in fruntea Germaniei. Ea a spus totusi ca inceputul vaccinarii impotriva COVID-19 face din 2021 un an al speranței. Citește și: Razboi…

- In mesajul sau traditional de Anul Nou, cancelarul german Angela Merkel a facut apel la coeziune sociala in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, transmite joi dpa. "Va depinde de noi toti, multa vreme de acum incolo, sa vedem cum vom razbi in aceasta pandemie", a declarat Merkel in mesajul…

- Angela Merkel a spus în ultimul sau discurs de Anul Nou în calitate de cancelar german ca 2020 a fost de departe cel mai dificil din cei 15 ani de când se afla în fruntea Germaniei. Ea a spus totusi ca începutul vaccinarii împotriva COVID-19 face din 2021 un an al…

- Angel Tilvar, dupa incheierea primei zile de dezbateri COSAC de la Berlin: "Presedintia germana a Consiliului UE a fost echilibrata si adaptata la contextul actual". Ieri, 30 noiembrie si astazi, 1 decembrie 2020, au loc, in sistem de videoconferinta, lucrarile celei de-a 64-a reuniuni plenare a COSAC…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca situația generata de pandemia de coronavirus este in continuare foarte grava, chiar daca numarul noilor cazuri de infectare nu mai crește așa repede. “Numarul infectarilor nu mai creste exponential, dar este in continuare mult prea ridicat. Prin urmare,…

- Procurorul general al Germaniei a anunțat luni ca un cetațean german nascut în Egipt care lucra la biroul de presa al guvernului federal a fost acuzat de spionaj în favoarea serviciului de informații egiptean, transmite Reuters.Barbatul, identificat doar ca Amin K. datorita legilor…