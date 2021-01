Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri Ministerului de Externe sa inceapa discutiile cu SUA pentru prelungirea ultimului tratat de dezarmare major, New START, in vigoare intre cele doua tari, dupa convorbirea sa telefonica de marti seara cu omologul sau american Joe Biden, transmite EFE.…

- Europa se ”dedolarizeaza”. Comisia Europeana vrea sa creasca rolul international al monedei euro și sa se rupa de dolarul american și de alte centre financiare Comisia Europeana a anuntat marti ca va incerca sa creasca rolul international al monedei euro si sa puna la punct o infrastructura…

- Șeful agenției europene de securitate a aviației, EASA, a declarat pentru BBC ca este „sigur” ca Boeing 737 Max poate acum sa zboare. Directorul executiv Patrick Ky a declarat ca organizația sa „nu a lasat nici o piatra neintoarsa” in investigarea aeronavei și in analiza modificarilor facute…

- Huawei planifica investiții uriașe in Europa și nu prin achiziționarea de start-up-uri, ci prin construirea de facililtați de producție, care duc la crearea de noi locuri de munca, spune Abraham Liu, Huawei Chief Representative to the EU Institutions. Huawei are 14.000 de angajați in Europa, contribuie…

- Europa nu isi va putea asigura propria securitate fara ajutorul Statelor Unite si al NATO decenii de acum inainte, a afirmat ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, respingand ideea presedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la o autonomie strategica europeana, informeaza Reuters.…