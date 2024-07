Stiri pe aceeasi tema

- Emisarii speciali pentru normalizarea relatiilor dintre Armenia si Turcia, Ruben Rubinian si Serdar Kilic, s-au intalnit marti pentru prima data la granita comuna dintre cele doua tari, inchisa de mai mult de trei decenii, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe romanii care intenționeaza sa calatoreasca in Bulgaria sau sa o tranziteze catre Grecia ori Turcia ca in perioada sezonului estival poate crește timpul de așteptare la vamile bulgare, mai ales la trecer

- MAE informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Grecia sau Turcia ca, in perioada sezonului estival, exista posibilitatea cresterii timpului de asteptare la trecerea prin punctele de frontiera bulgare.

- Un barbat de 41 de ani, cetatean turc, a fost asasinat miercuri, 10 iulie, in plina strada, la Chisinau. Izzet Eren, șeful cunoscutei bande Tottenham Turks din Londra, a fost impușcat de șapte ori, de trei ori in cap, in timp ce statea in fața unei cafenele, purtand pantaloni scurți, tricou și o șapca…

- Noua migranți au fost prinși in Vama Nadlac, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița spre Ungaria. Aceștia erau ascunși sub paturi, intr-un camion care transporta paine congelata pe ruta Turcia - Germania. Atat ei, cat și șoferul de origine turca sunt acum cercetați penal, transmit reprezentanții…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și prim-ministrul armean Nikol Pashinyan au avut o conversație telefonica. Despre aceasta se relateaza pe pagina Administrației liderului turc in rețeaua de socializare X. In timpul conversației, parțile au subliniat existența voinței politice privind reglementarea…

- Turcii s-au apucat de treaba la Petrolul! Au batut palma cu Alexandru Mateiu (34 de ani), ultima oara la Universitatea Craiova. Ploieștenii au intrat saptamana trecuta intr-o noua era. Au fost preluați de un grup de oameni de afaceri din Turcia, in frunte cu Serhan Cetinsaya și Sertac Guven. Din informațiile…

- Antrenorul lui PAOK Salonic, Razvan Lucescu, este pe lista lui Beșiktaș. Turcii l-au dorit in iarna pe tatal sau, Mircea, insa acesta n-a vrut sa preia echipa in plin sezon. Aproape de caștigarea titlului in Grecia, cu PAOK Salonic, Razvan Lucescu a devenit interesant pentru Beșiktaș Istanbul. Potrivit…