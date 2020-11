Dupa șapte saptamani de conflict armat, regiunea Nagorno-Karabakh, disputata intre liderii din Baku și Erevan, a fost oficial recaștigata de Azerbaijan. Armenii se declara ingrijorați cu privire la patrimoniul cultural care include și Manastirea Dadivank, construita intre secolele al IX-lea și al XIII-lea și situata in zona trecuta recent sub... The post Armenia vs. Azerbaijan: disputa legata de patrimoniul cultural din Nagorno-Karabakh dupa incheierea acordului de pace appeared first on Tabu .