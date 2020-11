Stiri pe aceeasi tema

- Dupa șapte saptamani de conflict armat, regiunea Nagorno-Karabakh, disputata intre liderii din Baku și Erevan, a fost oficial recaștigata de Azerbaijan. Armenii se declara ingrijorați cu privire la patrimoniul cultural care include și Manastirea Dadivank, construita intre secolele al IX-lea și al XIII-lea…

- Dupa acordul de incetare a focului in Nagorno Karabah, semnat intre Armenia și Azerbaidjan sub egida Rusiei, armenii au ieșit cu miile la proteste impotriva atitudinii primului-ministru, Nikol Pachinian, pe care-l acuza de tradare semnand un astfel de acord. Corespondenți ai agențiilor de presa prezenți…

- Armenia s-a aratat miercuri ingrijorata pentru patrimoniul istoric, religios si cultural din Karabahul de Munte, dupa un acord de incetare a focului care consacrand victoria Azerbaidjanului si cedand o parte din enclava, potrivit news.ro.Regiunea Nagorno-Karabah, disputata intre Erevan si Baku dupa…

- Confruntarile militare intre Armenia si Azerbaidjan au continuat, miercuri, in regiunea separatista Nagorno-Karabah, in pofida celui mai nou armistitiu, mediat de Statele Unite, informeaza agentia Associated Press preluat de mediafax.Vezi și: Recep Tayyip Erdogan iese la atac: Acuza țarile…

- Armenia a lansat rachete balistice în direcția regiunii Siyazan, a declarat Ministerul Apararii din Azerbaidjan. Conform informațiilor, trei rachete balistice au fost lansate în direcția acelei regiuni aflate la sute de kilometri de Karabahul de munte. Armenii au lansat…

- Senatorul rus și membru al misiunii de observatori din partea Adunarii interparlamentare a statelor membre CSI, Anatoli Șevcenko, a calificat drept „inadmisibile” protestele care au loc in Kirgizstan dupa alegerile in parlament. Acesta a declarat ca in timpul scrutinului „tuturor partidelor li s-au…

- Luptatorii din organizații teroriste s-au repezit in zona de conflict din Nagorno-Karabakh. Acest lucru a fost anunțat marți, 6 octombrie, de catre directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) din Rusia, Serghei Naryshkin.Potrivit acestuia, mercenari din organizațiile teroriste internaționale…

- Reprezentantul oficial al Ministerului Apararii din Armenia, Artsrun Hovhannisyan, acuza forțele azere ca folosesc bombe cu dispersie in timpul ciocnirilor militare din Nagorno-Karabakh. „Inamicul folosește bombe cu dispersie, iata fragmentele lor”, a spus el.Conventia privind munitiile cu…