Armenia vrea trupe rusești la granița cu Azerbaidjanul Premierul armean Nicol Pasinian a anuntat joi ca intentioneaza sa ceara desfasurarea de „graniceri rusi” de-a lungul frontierei cu Azerbaidjanul pentru a evita o escaladare dupa recentele confruntari, relateaza AFP. „Data fiind situatia complicata, cred ca are sens sa se ia in considerare problema desfasurarii de graniceri rusi de-a lungul frontierei armeano-azere”, a declarat Pasinian in cadrul unei reuniuni de guvern. Prezenta rusilor ”va permite efectuarea lucrarile de demarcare si delimitare a frontierei fara riscuri de confruntari militare”, considera el. „Intentionam sa discutam aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se va implica in conflictul din Afganistan doar daca ostilitațile se vor extinde peste granițele acestei țari și vor afecta țari terțe, aliate ale Rusiei, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

- Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva (OTCS) a declarat joi ca este pregatita sa se mobilizeze la capacitate deplina daca situatia de la granita Tadjkistanului cu Afganistan se va deteriora, declaratie ce survine in timp ce o delegatie a talibanilor a dat asigurari Moscovei ca acestia nu…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, in cadrul ședinței de miercuri, a denunțat Acordul CSI privind cooperarea in domeniul turismului. Acordul de cooperare in domeniul turismului a fost semnat de Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Belarus, Kazahstan, Kargazstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan…

- In Armenia au avut loc alegeri parlamentare anticipate. Scrutinul a fost organizat in umbra razboiului pierdut cu Azerbaidjan pentru regiunea Nagorno-Karabah. Raportul de forte dintre principalele partide politice, potrivit sondajelor, a fost unul echilibrat. Premierul armean Nikol Pashinyan a castigat…

- Agenda reuniunii include problema crearii unor centre de expoziții și comerț ale statelor membre CSI pe teritoriul VDNH. In prezent, pavilioanele din Azerbaidjanului, Armeniei și Belarusului funcționeaza pe teritoriul VDNH, iar pavilionul Moldovei a fost deschis in regim de testare. Se așteapta…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianța este gata sa-și protejeze aliații de orice amenințare din partea Belarusului și a Rusiei. In același timp, Stoltenberg, intr-un interviu acordat Welt am Sonntag, a reamintit ca, in trecut, Rusia a incalcat deja integritatea teritoriala…

- Țarile participante la Organizația Tratatului de Securitate Colectiva (ODKB) considera inadmisibila crearea unor mecanisme de control al armelor biologice care sa dubleze Convenția privind interzicerea dezvoltarii, producerii și stocarii de arme bacteriologice și toxice și distrugerea lor (KBTO)…