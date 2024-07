Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Nikol Pasinian a declarat joi - intr-un mesaj adresat presedintelui american Joe Biden cu ocazia Zilei Independentei SUA - ca tara sa este pregatita sa ridice relatiile cu Statele Unite ale Americii "la nivelul unui parteneriat strategic", relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Statele Unite considera ca viitorul Ucrainei este in NATO, dar inainte de a se alatura alianței, trebuie sa caștige razboiul cu Rusia, a declarat John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, intr-o conferința de presa, relateaza publicația ucraineana Kyiv Post.Atat…

- “Vom fi alaturi de Ucraina pana cand va invinge in acest razboi”, a anunțat președintele SUA, Joe Biden, in contextul conferinței de pace care s-a desfașurat, in perioada 15 – 17 iunie 2024, in Elveția. Mesajul președintelui Biden este retransmis pe internet de Ambasada SUA in Romania. Textul este insoțit…

- Joe Biden pleaca miercuri la summitul G7 din Italia, inarmat cu noi anunturi in favoarea Ucrainei, pentru a arata presedintelui rus Vladimir Putin ca „timpul nu este de partea lui”, a afirmat marti un purtator de cuvant al Casei Albe, noteaza AFP. El a precizat ca presedintele american si omologul sau…

- Premierul chinez s-a intalnit cu presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol si cu premierul japonez Fumio Kishida la Seul, eforturile de a revitaliza negocierile privind acordul tripartit de liber schimb, blocate din 2019, fiind prioritare pe ordinea de zi. In deschiderea summitului, Li a declarat ca discutiile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis, intr-un discurs in ajunul Zilei Independenței, un raspuns la avertismentul presedintelui american Joe Biden care a amenințat ca va opri unele livrari de armament catre Israel daca ataca Rafah, afirmand ca tara sa este pregatita sa reziste de una singura…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca Statele Unite vor “incepe sa trimita arme si echipamente in Ucraina chiar din aceasta saptamana”, dupa ce Congresul a votat un ajutor mult asteptat pentru Kiev. “Voi semna acest proiect de lege si ma voi adresa poporului american de indata ce va ajunge…