Armenia și Azerbaidjan fac schimb de prizonieri la graniță Armenia și Azerbaidjan au facut schimb de prizonieri de razboi, la granița lor, miercuri, intr-un pas catre normalizarea relațiilor lor, dupa ce Azerbaidjanul a realizat o lovitura decisiva in conflictul lor vechi de decenii, potrivit Reuters. Azerbaidjanul a eliberat 32 de armeni, in timp ce Armenia i-a predat inapoi doi soldați pe care i-a reținut […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

