Armenia și Azerbaidjan au semnat un acord temporar de încetare a focului Conflictul din Nagorno-Karabakh ar putea sa se incheie in curand dupa ce Armenia și Azebaidjan au semnat un acord de incetare temporara a focului. Anunțul a venit de la ministrul rus de Externe, Serghei lavros, citat de BBC. Discuțiile au durat zece ore, iar acum parțile se pregatesc de negocieri mai substanțiale. De la startul conflictului din 27 septembrie și pana acum peste 300 de oameni au murit si mii de persoane au fost stramutate. Ostilitatile au fost oprite ieri, la ora pranzului, pentru a permite un schimb de prizonieri si recuperarea trupurilor celor decedati. Nagorno-Karabakh este condusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

