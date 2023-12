Stiri pe aceeasi tema

- Forțele azere au impușcat luni un militar armean in apropierea graniței cu Armenia, a declarat Ministerul Apararii din Armenia, potrivit Reuters. Oficialii din Baku au declarat ca acest raport este „o minciuna completa”.Ministerul Apararii din Armenia a declarat intr-un comunicat ca forțele azere…

- O femeie de 24 de ani a fost ucisa, iar cel puțin alte șapte persoane au fost ranite dupa ce doi atacatori au deschis focul in apropiere de intrarea in Ierusalim, potrivit serviciului de urgența israelian Magen David Adom, citat de Haaretz și Times of Israel.Unul dintre teroriști a fost ucis, iar al…

- Un soldat azer a fost ucis sambata de un lunetist al fortelor armate armene la granita dintre cele doua tari, a anuntat Ministerul Apararii din Azerbaidjan intr-un comunicat, informatia fiind dezmintita imediat de Erevan, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Soldatul a fost ucis in aceasta…

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan a raportat continuarea cu succes a masurilor antiteroriste desfașurate de forțele armate azere in regiunea Karabah și a facut apel la formațiunile armene de acolo sa se predea. Colonelul Anar Eyvazov, șeful serviciului de presa al Ministerului azer al Apararii, a…

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan a informat cu privire la bombardarea pozițiilor armatei azere de catre forțele armate armene de la granița. Potrivit Ministerului Apararii, la 12 septembrie, intre orele 09:45 și 10:00, intre orele 09:45 și 10:00, unitațile forțelor armate armene au tras de mai multe…

- Forțele armate armene au lansat din nou bombardamente asupra pozițiilor armatei azere de la granița azera convenționala armeano-azera. Despre aceasta se spune in raportul Ministerului Apararii din Azerbaidjan. {{701643}}Potrivit informațiilor, simbata, in jurul orei 23:40, unitațile forțelor armate…

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan a declarat sambata ca fortele armene au tras asupra trupelor sale in timpul noptii si ca unitatile armatei azere au luat "masuri de represalii", relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministerul Apararii din Azerbaidjan sustine ca unitatile armene au deschis focul…

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan a declarat sambata ca forțele armene au tras asupra trupelor sale in timpul nopții și ca unitațile armatei azere au luat “masuri de represalii”, noteaza Reuters. Acesta a declarat ca unitațile armene au deschis focuri de calibru mic asupra soldaților azeri in Sadarak,…