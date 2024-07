Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus cerceteaza doi cetațeni ucraineni care au prezentat la control un atestat și un certificat de competenta profesionala, care s-au dovedit a fi false. Miercuri, 3 iulie a.c., in jurul orei 17.00, in Punctul de Trecere a…

- Polițiștii de frontiera satmareni efectueaza cercetari cu privire la un barbat care s-a prezentat la controlul de frontiera conducand un autoturism, deși nu avea dreptul de a conduce pe drumurile publice din Romania. Duminica, 30 iunie a.c., in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- ​Un avion care zbura din Armenia spre Republica Moldova a fost deviat la Bucuresti, dupa ce i s-a refuzat aterizarea la Chisinau. Autoritatea aviației civile din Republica Moldova a precizat ca aeronava nu a cerut autorizație cu trei zile inainte asa cum prevede legea. Aeronava, care transporta 174…

- Un incident mai putin obisnuit s-a petrecut vineri pe aeroportul Henri Coanda din București, unde o aeronava cu 179 de pasageri la bord, care decolase de la Erevan, capitala Armeniei, si trebuia sa ajunga in Republica Moldova, a fost rerutata spre Otopeni din cauza unor restrictii de zbor la Chisinau.…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților din Anglia. The post DOSAR DESCHIS PENTRU UZ DE FALS ȘI CONDUCERE FARA PERMIS Permis de conducere fals, descoperit la controlul de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poienile de sub Munte au depistat un cetațean ucrainean care a trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, avand asupra lui un pistol cu bile de cauciuc. Barbatul este cercetat acum pentru mai multe infracțiuni sub directa coordonare a unui procuror…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Suedia ca autoritatile din regat au luat decizia de a reintroduce controlul la frontiera interna de stat, in perioada 12 mai – 11 noiembrie 2024. Intr-un comunicat transmis AGERPRES, MAE le…