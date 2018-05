Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul Nikol Pashinyan nu a obtinut marti majoritatea de voturi in parlament necesara pentru a deveni premier al Armeniei, relateaza AFP si Reuters. Pashinyan, care a fost singurul candidat pentru aceasta functie, le-a cerut deputatilor sa depaseasca granitele de partid si sa-l sustina dupa ce Partidul…

- Opozantul armean Nikol Pashinyan, in fruntea manifestatiilor antiguvernamentale care agita Armenia de doua saptamani, ar urma sa fie ales marti, in absenta vreunei surprize de ultim moment, in functia de premier de catre parlamentul de la Erevan, relateaza AFP. Singur candidat la aceste alegeri, Nikol…

- Parlamentul Armeniei se va reuni la 1 mai in sesiune speciala pentru a-l alege pe noul premier, potrivit unei declaratii publicate pe site-ul oficial al legislativului de la Erevan joi, informeaza agentiile de presa Reuters si TASS. In acelasi timp, miscarea de contestare antiguvernamentala continua…

- Mii de protestatari au ocupat si miercuri centrul capitalei armene Erevan, la apelul liderului opozitiei Nikol Pashinyan, care solicita autoritatilor un transfer pasnic al puterii si alegeri anticipate, dupa demisia primului ministru Serzh Sargsyan, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Protestatarii…

- Liderul protestelor antiguvernamentale din Armenia, Nikol Pashinyan, arestat duminica in timpul unei manifestatii in capitala Erevan, a fost eliberat luni, potrivit imaginilor televiziunii armene retransmise in direct, informeaza AFP. Inconjurat de sustinatori ai sai care fluturau drapele ale Armeniei,…

- Premierul Armeniei, Serj Sargsyan, a demisionat, anunta luni, agentia de presa oficiala armeana, preluata de AFP.Liderul protestelor antiguvernamentale din Armenia, Nikol Pashinyan, arestat duminica in timpul unei manifestatii in capitala Erevan, a fost eliberat luni, potrivit imaginilor televiziunii…

- Sute de soldați s-au alaturat protestelor anti-guvernamentale din Erevan, capitala Armeniei, iar ministrul Apararii a anunțat ca va dispune masuri extrem de dure impotriva acestora, scrie Reuters.

- Zeci de persoane au fost arestate duminica la Erevan, capitala Armeniei, in cea de-a zecea zi de proteste impotriva numirii fostului presedinte Serj Sargsyan in postul de prim-ministru, relateaza dpa. Politia a anuntat duminica ca liderul opozitiei Nikol Pashinyan si alti doi parlamentari au fost "evacuati…