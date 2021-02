Stiri pe aceeasi tema

- Criza politica din Armenia se adanceste, dupa ce liderii armatei au cerut demisia premierului Nikol Pasnian. Capitala Erevan este scena protestelor pro si anti guvernamentale. La manifestatiile opozitiei, demonstrantii au reconstituit, simbolic, scena executarii dictatorului Nicolae Ceausescu si a…

- Presedintele Armeniei, Armen Sarkissian, a refuzat sa semneze ordinul prim-ministrului Nikol Pasinian de demitere a sefului armatei, agravând astfel si mai mult criza politica din tara, unde mii de persoane au manifestat din nou sâmbata, relateaza AFP.Criza politica din Armenia continua:…

- Presedintele Armeniei, Armen Sarkissian, a refuzat sa semneze ordinul prim-ministrului Nikol Pasinian de demitere a sefului armatei, agravand astfel si mai mult criza politica din tara, unde mii de persoane au manifestat sambata din nou, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Presedintele, in cadrul…

- Mii de sustinatori ai opozitiei au marsaluit prin Erevan cerand demisia prim-ministrului Nikol Pasinian la o zi dupa ce premierul a vorbit despre o „tentativa de lovitura de stat” pusa la cale de catre inalti ofiteri militari.

- Statele Unite au facut apel joi la "retinere" in Armenia si au cerut fortelor armate din aceasta tara sa nu se amestece in sfera politica, informeaza AFP. "Monitorizam situatia indeaproape", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului american de Stat, Ned Price, in legatura cu situatia din Armenia,…

- Kremlinul si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu tensiunile politice in crestere in Armenia, dupa ce armata a cerut demisia premierului Nikol Pasinian intr-un dermers calificat de acesta drept o tentativa de lovitura de stat, relateaza AFP si Reuters. "Urmarim situatia din Armenia…

- Premierul armean Nikol Pasinian a denuntat joi o tentativa de lovitura militara si l-a demis pe seful Statului Major, dupa ce comandamentul armatei a cerut demisia guvernului sau, relateaza AFP si EFE. "Consider ca declaratia Statului Major este o tentativa de lovitura de stat militara. Ii invit pe…

- Premierul armean Nikol Pasinian a denuntat joi o tentativa de lovitura militara si l-a demis pe seful Statului Major, dupa ce comandamentul armatei a cerut demisia guvernului sau, relateaza AFP si EFE, potrivit AGERPRES. "Consider ca declaratia Statului Major este o tentativa de lovitura de…