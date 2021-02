Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 25 feb - Sputnik. In replica la solicitarea Statului Major, prim-ministrul Nikol Pașinean a anunțat ca aceasta este o tentativa de lovitura de stat și a chemat cetațenii sa se adune in Piața Republicii. Insa o parte dintre locuitorii Erevanului blocheaza strazile capitalei, cerand…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a denunțat o „tentativa de lovitura de stat militara”, dupa ce forțele armate ale țarii au cerut demisia sa și a cabinetului sau. El și-a indemnat susținatorii sa iasa in strada in capitala țarii, Erevan, relateaza BBC.

- Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs la opt kilometri sud-est de capitala Armeniei, Erevan, a a anuntat sambata Departamentul pentru Situatii de Urgenta, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. O persoana a fost ranita, a anuntat premierul Nikol Pashinyan pe pagina sa de Facebook. Nu au existat…

- Mii de armeni, in frunte cu prim-ministrul Nikol Pashinyan, au defilat sambata la Erevan in memoria victimelor conflictului cu Azerbaidjan pentru controlul asupra Nagorno-Karabah, regiune separatista azera, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Armenia a intrat sambata in trei zile de…