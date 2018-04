Armenia: Peste 180 de manifestanţi anti-Sarkisian au fost interpelaţi Peste 180 de manifestanti au fost interpelati de catre politie vineri in Armenia, in timp ce incercau sa blocheze strazi ale capitalei tarii, Erevan, in cea de-a opta zi de proteste impotriva numirii fostului presedinte Serge Sarkisian in postul de prim-ministru, relateza AFP. Arborand drapele armenesti sau pancarte pe care scria ''Sarkisian este un dictator'', sute de manifestanti au defilat pe strazi in Erevan, incercand sa blocheze circulatia lungindu-se pe sosea. Politia a anuntat ca a procedat la interpelarea a peste 180 de persoane. Manifestantii au incercat, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

