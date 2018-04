Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a declarat marti ca este 'gata sa conduca tara', dupa demisia premierului Serzh Sargsyan pe fondul protestelor antiguvernamentale care au avut loc timp de 11 zile in aceasta fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza AFP. 'Da, bineinteles,…

- Presedintele cubanez Raul Castro, in varsta de 87 de ani, se pregateste sa predea, joi, stafeta unei noi generatii, dand startul unei tranzitii care va marca sfarsitul celor aproape sase decenii de domnie a "fratiei" Castro in insula caraibiana, relateaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Am…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care i-a transmis ca politicile economice ale Guvernului PSD-ALDE arata ca Executivul nu este pregatit pentru aderarea Romaniei la zona euro. "In cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati…

- Vladimir Putin a votat intr-un birou electoral din Moscova in cadrul scrutinului prezidențial ce se desfașoara astazi in Rusia. Liderul de la Kremlin, care va obține un nou mandat, a spus ca va fi mulțumit cu orice scor care ii va permite sa fie reales, relateaza AFP și BBC News. Imbracat intr-un costum…

- La funeralii participand mii de oameni. Printre cei prezenți la procesiune, s-au aflat președintele Partidei Rromilor, Nicolae Paun, deputatul minoritații rrome din Parlamentul Romaniei, Daniel Vasile, și conducerile Consiliului Județean și a Primariei Vaslui. Mii de oameni au participat, pe durata…

- Regele Mihai a fost și va ramane un etalon in istoria romanilor. Pe langa faptele bune pe care le-a facut, de-a lungul vieții, ultimul monarh al Romaniei era și o persoana foarte credincioasa.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marți, dupa reuniunea ministrilor apararii din tarile participante la "Initiativa Bucharest 9 (B9), ca granița estica a UE este cea mai importanta zona din NATO, iar Romania și Polonia trebuie sa aiba un rol important la masa la care se iau marile decizii.„(...)…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, are o propunere surpriza pentru alegerile prezidențiale. Potrivit surselor PSnews.ro, Dragnea îl pregatește pe fostul vicepremier Vasile Dîncu pentru a fi candidatul PSD în lupta din 2019.