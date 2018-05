Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe opozantul Nikol Pashinyan, ales premier al Armeniei dupa trei saptamani de proteste antiguvernamentale desfasurate in mod pasnic, relateaza AFP si Reuters. 'Sper ca activitatea dumneavoastra in fruntea guvernului armean va permite consolidarea…

- Criza politica din Armenia ar putea lua capat dupa ce președintele partidului de guvernamant a anunțat ca formațiunea sa politica este pregatita sa il sprijine, cel puțin in principiu, pe liderul opoziției, Nikol Pashinyan, pentru funcția de premier la alegerile de saptamana viitoare, relateaza Reuters.

- Liderul principalului partid din parlamentul Armeniei a declarat joi ca tara va avea un nou premier la 8 mai, pentru ca partidul sau este gata sa sustina pe oricine se va bucura de sustinerea a cel putin o treime dintre parlamentari in acea zi, informeaza agentia de presa Reuters. Vahram Baghdasaryan,…

- Opozantul armean Nikol Pashinyan a chemat marti seara la blocarea drumurilor, cailor ferate si aeroporturilor din tara, dupa ce candidatura sa la functia de prim-ministru a fost respinsa de Parlamentul de la Erevan, transmite AFP. Partidul aflat la putere a votat contra lui, din cei 100 de deputati…

- Opozantul armean Nikol Pashinyan, in fruntea manifestatiilor antiguvernamentale care agita Armenia de doua saptamani, ar urma sa fie ales marti, in absenta vreunei surprize de ultim moment, in functia de premier de catre parlamentul de la Erevan, relateaza AFP. Singur candidat la aceste alegeri, Nikol…

- Liderul opozitiei armene Nikol Pashinyan a fost desemnat oficial luni de catre coalitia sa Yelk candidat la postul de premier, in ajunul unui vot crucial pentru viitorul ex-republici sovietice din Caucazul de Sud, relateaza AFP. Din 13 aprilie, Armenia se confrunta cu o criza politica fara precedent:…

- Liderul protestelor din Armenia, Nikol Pashinyan, a spus vineri ca opoziția va boicota cel mai probabil orice alegeri parlamentare daca Parlamentul nu il numește premier interimar saptamana viitoare, relateaza Reuters.

- Cel putin 10.000 de persoane au manifestat marti seara la Erevan, capitala Armeniei, impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, numit premier cu puteri sporite printr-un vot in Parlament, relateaza AFP. Adunati in Piata Republicii, din centrul orasului, la apelul liderului opozitiei si deputatului…