Armenia: Ministrul de externe Zohrab Mnatsakanyan a demisionat

Ministrul de externe armean Zohrab Mnatsakanyan a demisionat luni, a anuntat pe Facebook purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Erevan, potrivit Reuters. Mnatsakanyan si-a inceput mandatul de ministru al afacerilor externe in mai 2018. Guvernul armean este supus de cateva zile unei presiuni crescand din partea a mii de manifestanti care ii cer premierului Nikol Pashinyan sa demisioneze in urma acordului de incetare a ostilitatilor pe care acesta l-a incheiat cu Azerbaidjanul, document ce oficializeaza cuceririle teritoriale ale fortelor azere dupa sase saptamani de lupte in Nagorno-Karabah.…