Armenia: Mii de persoane aduc un omagiu victimelor conflictului din Nagorno-Karabah

- Mii de armeni, in frunte cu prim-ministrul Nikol Pashinyan, au defilat sambata la Erevan in memoria victimelor conflictului cu Azerbaidjan pentru controlul asupra Nagorno-Karabah, regiune separatista azera, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Armenia a intrat sambata in trei zile de…

- Ministrul de externe armean Zohrab Mnatsakanyan a demisionat luni, a anuntat pe Facebook purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Erevan, potrivit Reuters. Mnatsakanyan si-a inceput mandatul de ministru al afacerilor externe in mai 2018. Guvernul armean este supus de cateva zile unei presiuni crescand…

- Ministerul Apararii armean a declarat o zona de excludere aeriana in Armenia si Nagorno-Karabah, cu exceptia avioanelor militare, a anuntat joi agentia de presa rusa Interfax, citata de Reuters, potrivit AGERPRES. Mii de manifestanti s-au strans miercuri in capitala Armeniei, Erevan, pentru a-i cere…

- Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan i-a cerut sambata presedintelui Vladimir Putin sa inceapa consultari ''urgente'' cu privire la ajutorul pe care Rusia il poate oferi pentru a asigura securitatea tarii sale, aflata in conflict cu Azerbaidjanul asupra Nagorno-Karabah, relateaza France Presse.

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat marti ca este ''convins'' ca Rusia va veni in ajutor daca tara va fi atacata direct, pe fondul ostilitatilor cu Azerbaidjanul in enclava separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Sunt convins ca, daca situatia o cere, Rusia isi va…

- Federatia albaneza de fotbal a anulat meciul amical pe care reprezentativa Albaniei urma sa-l dispute miercuri in compania selectionatei Armeniei, din cauza conflictului pe care aceasta tara il are cu Azerbaidjanul in privinta regiunii Nagorno-Karabah, informeaza DPA. Forul albanez a precizat,…

- Vladimir Putin, Emmanuel Macron si Donald Trump au publicat joi un text comun in care indeamna Armenia si Azerbaidjanul sa puna capat conflictului armat in enclava separatista azera Nagorno Karabah, in care armata azera se afla in prezent intr-o ofensiva impotriva acestei mici republici nerecunoscute…