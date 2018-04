Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 46 de persoane au fost ranite, inclusiv sase ofiteri de politie, in urma protestelor violente de la Erevan, provocate de nominalizarea fostului presedinte armean Serj Sargsyan (2008-2018) la functia de premier al tarii, informeaza agentia de stiri Tass.

- Reprezentativa Lituaniei, adversara a Romaniei in Liga Natiunilor, a invins, marti, cu scorul de 1-0, selectionata Armeniei, intr-un meci amical disputat la Erevan.Golul a fost marcat de Verbickas, in minutul 45. In urma cu trei zile, lituanienii au castigat cu 4-0 o partida amicala cu Georgia,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat marti seara, in cadrul dineului anual al Consiliului de coordonare a organizatiilor armenilor din Franta (CCAF), sa actioneze pentru includerea in calendar a unei ''zile de comemorare a genocidului'' armean, o promisiune facuta in campanie,…

- Coalitia PSD-ALDE a venit cu propunerea de desemnare a europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei, in timp ce PNL si USR au anuntat ca ii cer sefului statului gasirea unei formule pentru a duce PSD in opizitie sau declansarea alegerilor

- Viorica Dancila a fost validata pentru functia de premier si de cei de la ALDE. Comitetul Executiv al partidului s-a întrunit miercuri dimineata pentru a dat un vot propunerii PSD pentru sefia Guvernului. Membrii Biroului Politic ALDE au votat cu unanimitate de voturi sustinerea…