Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei armene Nikol Pashinyan a fost desemnat oficial luni de catre coalitia sa Yelk candidat la postul de premier, in ajunul unui vot crucial pentru viitorul ex-republici sovietice din Caucazul de Sud, relateaza AFP. Din 13 aprilie, Armenia se confrunta cu o criza politica fara precedent:…

- Șeful fracțiunii parlamentare Elk, Nikol Pașinian, care a condus protestele impotriva lui Serj Sargsian, a fost nominalizat oficial de fracțiunea sa pentru postul de prim-ministru, a anuntat azi, Erkon Marukian, membru al Elk. Anterior, și partidul „Dashnaktsutyun”, care deține șapte locuri in parlament,…

- Liderul protestelor din Armenia, Nikol Pashinyan, a spus vineri ca opoziția va boicota cel mai probabil orice alegeri parlamentare daca Parlamentul nu il numește premier interimar saptamana viitoare, relateaza Reuters.

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a declarat marti ca este 'gata sa conduca tara', dupa demisia premierului Serzh Sargsyan pe fondul protestelor antiguvernamentale care au avut loc timp de 11 zile in aceasta fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza AFP. 'Da, bineinteles,…

- Armenii triumfau luni, dansand și umplandu-și paharele in plina strada in capitala Erevan, dupa ce Serj Sarksyan, fostul președinte numit premier in urma cu mai puțin de o saptamana, a demisionat, in fața protestelor masive, scrie AFP. Sarksyan era un aliat apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin.

- O intalnire televizata intre premierul Serj Sargsyan si liderul opozitiei Nikol Pashinyan s-a incheiat rapid duminica, dupa ce seful guvernului s-a retras din emisiune denuntand un "santaj", relateaza AFP. "Am venit sa vorbesc despre demisia dumneavoastra", i-a spus deputatul Nikol Pashinyan interlocutorului…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anuntat sambata seara ca duminica se va intalni cu premierul Serj Sargsyan, in timp ce protestele antiguvernamentale au continuat in cea de-a noua zi de mobilizare in strada in aceasta mica republica din Caucaz, relateaza AFP. "Ma voi intalni…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat joi ca accepta scuzele fostului premier Mihai Tudose, in urma declaratiei ca "daaa steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag". Kelemen Hunor mai spune ca a constatat cu regret ca “niciun politician al opozitiei nu s-a delimitat…