- Azerbaidjanul și Armenia au reușit sa ajunga la un acord asupra principiilor de baza ale acordului de pace. Despre aceasta a declarat premierul armean Nikol Pașinean la ceremonia de deschidere a sesiunii de toamna a Adunarii Parlamentare a OSCE de la Erevan. {{714722}}"Avem vești bune și rele despre…

- Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a declarat ca țara sa va semna un acord de pace cu inamicul Azerbaidjan luna viitoare, la cateva saptamani dupa ce Baku a recucerit regiunea Nagorno-Karabah, indelung disputata, de la separatiștii pro-armeni.Erevan și Baku "vor semna in luna urmatoare un acord…

- Ape tulburi in Caucaz: Azerbaidjanul anunta exercitii militare cu Turcia in apropiere de Armenia / 3.000 de soldați anunțațiMinisterul azer al Apararii a anuntat luni inceperea unor exercitii militare cu Turcia in apropiere de Armenia, pe fondul tensiunilor dintre Baku si Erevan dupa recucerirea de…

- Ministerul azer al Apararii a anuntat luni inceperea unor exercitii militare cu Turcia in apropiere de Armenia, intr-un context de tensiuni intre Baku si Erevan dupa ce Azerbaidjanul si-a reimpus controlul asupra regiunii Nagorno-Karabah.

- Armenia a indemnat luni UE sa sancționeze Azerbaidjanul pentru intervenția lui armata din Nagorno-Karabah, avertizand ca Baku ar putea ataca curand Armenia insași, daca Occidentul nu trece la masuri ferme. Tigran Balaian, ambasadorul armean la UE, a propus drept sancțiuni plafonarea prețurilor pentru…

- Declanșand la inceputul acestei saptamani o ofensiva de amploare in enclava secesionista Nagorno-Karbah, Azerbaidjanul a forțat practic Armenia sa faca inca un pas catre acceptarea integrarii enclavei sub suveranitatea azera. Era de așteptat ca aceasta noua evoluție sa suscite revolta unei parți a populației…

- Turcia, aliat al Azerbaidjanului, a calificat marti drept „legitime” preocuparile care au dus la operatiunea militara azera in curs in Nagorno-Karabah, cerand in acelasi timp autoritatilor de la Baku si Erevan sa revina la masa negocierilor, relateaza AFP. „Azerbaidjanul a fost constrans sa ia masurile…

- Manifestanti adunati marti in fata sediului guvernului armean au cerut demisia premierului Nikol Pasinian, dupa ce armata azera a lansat o operatiune militara in Nagorno-Karabah, enclava azera cu populatie majoritar armeana pe care Armenia si Azerbaidjanul si-au disputat-o in doua razboaie.