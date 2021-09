Armenia: Erevanul acţionează împotriva Azerbaidjanului la Curtea Internaţională de Justiţie Armenia a introdus joi un recurs impotriva Azerbaidjanului la Curtea Internationala de Justitie (CIJ), principalul organ judiciar al ONU, pentru discriminare rasiala, inclusiv in timpul conflictului care a avut loc recent, informeaza AFP.



Erevanul sustine ca "de zeci de ani Azerbaidjanul ii supune pe armeni discriminarii rasiale" si ca "drept urmare a acestei politici statale de ura impotriva armenilor, acestia sunt victime ale discriminarii pe scara larga, masacrelor, torturii si altor abuzuri", conform informarii date publicitatii de CIJ.



Armenia sustine ca "aceste practici…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

