Armenia cedează controlul asupra a peste 120 de localităţi din Nagorno-Karabah către Azerbaidjan Armenia cedeaza controlul asupra a peste 120 de orase si sate din disputata regiune Nagorno-Karabah catre Azerbaidjan in conformitate cu acordul de pace, au relatat luni media de stat armene, citate de DPA. Acordul de pace, la care Armenia si Azerbaidjanul au ajuns la inceputul lunii, cu medierea Rusiei, a pus capat la sase saptamani de confruntari in care si-ar fi pierdut viata cel putin 1.500 de persoane. Din teritoriile cedate face parte si orasul Shushi, numit Shusha de catre azeri, care are o importanta strategica, potrivit unei liste de 121 de localitati unde a fost predat controlul, publicata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

