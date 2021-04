Stiri pe aceeasi tema

- Nikol Pasinian, premierul Armeniei, a salutat decizia istorica a presedintelui american Joe Biden de a recunoaste oficial genocidul armean. Pasinian a vorbit despre sprijinul oferit, prin aceasta declaratie, descendentilor victimelor genocidului armean.

- Pashinyan a mulțumit președintelui SUA intr-o postare pe Facebook pentru aceasta „masura foarte puternica fața de justiție și adevar istoric” și care ofera „un sprijin neprețuit descendenților victimelor genocidului armean”. Joe Biden a recunoscut genocidul armean sambata, devenind primul președinte…

- Premierul armeanNikol Pashinyan a salutat sâmbata decizia istorica a lui Joe Biden de a recunoaște oficial genocidul armean, potrivit AFP.Pashinyan a mulțumit președintelui SUA într-o postare pe Facebook pentru aceasta „masura foarte puternica fața de justiție și adevar istoric”…

- ”Americanii ii onoreaza pe toti armenii care au fost ucisi in genocidul care a inceput pe 24 aprilie, cu 106 ani in urma”', a scris liderul de la Casa Alba intr-un comunicat.Recunoașterea genocidului armean are scopul ”de a onora victimele, nu de a acuza pe cineva”, a subliniat un oficial american,…

- Premierul armean Nikol Pasinian a intrat vineri in carantina inaintea unei vizite pe care o va intreprinde in Rusia saptamana viitoare si in timpul careia se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP. Aceasta masura ilustreaza precautiile impuse persoanelor cu care…

- Premierul a precizat ca decizia a fost luata pentru ca operatorii economici sa aiba mai mult timp sa se pregateasca.”Precizari referitoare la Hotararea CNSU privind noile masuri Astazi se va publica hotararea in Monitorul Oficial, insa, avand in vedere timpul scurt pe care l-ar avea operatorii economici…

- Premierul armean Nikol Pasinian a anuntat joi alegeri parlamentare anticipate pe 20 iunie, incercand sa rezolve astfel conflictul sau cu armata, care-i cere sa plece de la putere, relateaza Reuters. Opozitia ii cere lui Pasinian demisia din noiembrie, cand acesta a semnat cu Azerbaidjanul un armistitiu…

- Presedintele Armeniei, Armen Sarkissian, a refuzat sa semneze ordinul prim-ministrului Nikol Pasinian de demitere a sefului armatei, agravand astfel si mai mult criza politica din tara, unde mii de persoane au manifestat sambata din nou, relateaza AFP. 'Presedintele, in cadrul prerogativelor pe…