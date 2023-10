Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomației franceze, Catherine Colonna, vizita de rang inalt la Erevan, pentru a reafirma sprijinul Franței pentru Armenia care se teme pentru suveranitatea și integralitatea sa teritoriala dupa ofensiva fulgeratoare a Azerbaidjanului in Nagorno-Karabah

- Circa 85.000 de persoane si-au gasit refugiul in Armenia dupa ce Azerbaidjanul si-a impus controlul asupra regiunii disputate Nagorno-Karabah, in Caucazul de Sud, a anuntat vineri, 29 septembrie, guvernul de la Erevan, informeaza Agerpres. Purtatoarea de cuvant a guvernului armean, Nazeli Baghdasarian,…

- Aproape jumatate din populatia enclavei secesioniste azere Nagorno Karabah a fugit din Caucaz dupa ofensiva-fulger a Azerbaidjanului de saptamana trecuta, care a pus capat in mod brutal visurilor de independenta ale separatistilor armeni, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pana miercuri, 50.243 de oameni…

- Eșecul UE in criza din Nagorno-Karabah (analiza France Presse)Niciun fel de sanctiuni impotriva Azerbaidjanului, cerute de Armenia, cateva anunturi umanitare si multa tacere: Uniunea Europeana, dupa ce a condamnat ofensiva de acum o saptamana a Baku impotriva Nagorno-Karabah, pare sa practice o diplomatie…

- Aproape jumatate din populatia din Nagorno-Karabah a fugit din aceasta regiune din Caucaz dupa ofensiva fulgeratoare a Azerbaidjanului de saptamana trecuta, care a pus capat in mod brutal viselor de independenta ale separatistilor armeni, potrivit France Presse. Conform unui nou bilant raportat miercuri…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, și-a exrimat ingrijorarea cu privire la posibilitatea unei offensive militare a Azerbaidjanului impotriva Armeniei, subliniind ca Baku "ameninta" frontiera comuna si "integritatea teritoriala" a țarii vecine

- Turcia, aliat al Azerbaidjanului, a calificat marti drept „legitime” preocuparile care au dus la operatiunea militara azera in curs in Nagorno-Karabah, cerand in acelasi timp autoritatilor de la Baku si Erevan sa revina la masa negocierilor, relateaza AFP. „Azerbaidjanul a fost constrans sa ia masurile…

