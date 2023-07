Stiri pe aceeasi tema

- Azerbaidjanul a cerut Armeniei sa renunțe la masuri și declarații provocatoare și sa respecte obligațiile internaționale. Acest lucru se afirma in comentariile Ministerului azer de Externe la declarațiile premierului armean Nikol Pashinyan intr-un interviu acordat ziarului Le Monde. Dupa cum se observa,…

- Premierul armean Nikol Pashinyan crede intr-o pace stabila cu Azerbaidjanul, dar aceasta depinde de mulți factori. Șeful cabinetului armean a declarat acest lucru intr-un interviu acordat agenției de presa AFP. "Nu are sens sa participi la negocieri și sa nu crezi, dar asta nu inseamna ca rezultatul…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a apreciat vineri, intr-un interviu acordat AFP, ca un nou razboi intre tara sa si Azerbaidjan este "foarte probabil", acuzand Baku de un "genocid" impotriva etnicilor armeni din enclava Nagorno-Karabah, conform Agerpres."Atat timp cat nu a fost semnat un tratat de…

- Președintele Ilham Aliyev: Armenia a recunoscut ca Karabakh - este Azerbaidjan, iar etapa semnarii documentului a venit deja In prezent, procesul de normalizare a relațiilor dintre Armenia și Azerbaidjan este susținut de trei parți internaționale - Statele Unite, Rusia și Uniunea Europeana. Azerbaidjanul…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat ca pina in prezent nu exista un proiect de acord de pace cu Azerbaidjanul care sa poata fi semnat. El a facut aceasta afirmație in timp ce comenta posibilitatea semnarii unui acord de pace intre Armenia și Azerbaidjan in marja summitului comunitații politice…

- Azerbaidjanul și Armenia ar putea semna un tratat de pace in viitorul apropiat, daca Erevanul nu iși va schimba din nou poziția. Președintele azer Ilham Aliyev a declarat acest lucru duminica, in cadrul unei intilniri cu locuitorii din raionul Lachin. {{681592}}"Acum, cind Armenia a recunoscut deja…

- Armenia și Azerbaidjan au convenit asupra recunoașterii reciproce a integritații teritoriale a celuilalt. Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a declarat acest lucru joi, vorbind la o reuniune extinsa a Consiliului Economic Suprem Eurasiatic, noteaza TASS. CITESTE SI Transportatori ucraineni,…

- Azerbaidjanul și Armenia au facut progrese tangibile in vederea incheierii unui acord de pace durabil, a declarat secretarul de stat american Anthony Blinken intr-o declarație dupa discuțiile dintre miniștrii de externe azer și armean la Centrul Național de Formare George Shultz, care au avut loc intre…