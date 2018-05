Armenia: Alegerea unui nou premier, opozantul Nikol Pashinyan este singurul candidat

Opozantul armean Nikol Pashinyan, in fruntea manifestatiilor antiguvernamentale care agita Armenia de doua saptamani, ar urma sa fie ales marti, in absenta vreunei surprize de ultim moment, in functia de premier de catre parlamentul de la Erevan, relateaza AFP. Singur candidat la aceste alegeri, Nikol Pashinyan, 42 de ani, poate conta pe sprijinul a trei din cele patru partide reprezentate in parlament, ai carui deputati se reunesc in sedinta extraordinara marti de la orele 08.00 GMT. Partidul Republican, care dispune de 58 de locuri din totalul celor 105, ar urma sa nu se opuna candidaturii opozantului…