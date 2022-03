Armenia acuză 'o invazie' în regiunea controlată de ruși din enclava Nagorno-Karabah Armenia a acuzat vineri Azerbaidjanul ca "a invadat" enclava Nagorno-Karabah in partea controlata de "fortele de pacificare" ruse desfasurate in regiune, lucru negat de Baku, care a afirmat in schimb ca "delimiteaza punctele de amplasare" ale trupelor, transmite EFE. In toamna anului 2020, Azerbaidjanul a cucerit mari portiuni din Nagorno-Karabah luate anterior de Armenia la inceputul anilor 1990. Incetarea focului este monitorizata de fortele ruse de mentinere a pacii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

