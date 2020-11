Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Armeniei, Armen Sarkisian, s-a deplasat miercuri la Bruxelles in incercarea de a obtine sprijin din partea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si a Uniunii Europene (UE) in conflictul sangeros cu tara vecina Azerbaidjan pentru controlul asupra Nagorno-Karabah, informeaza…

- Armenia a acuzat duminica Azerbaidjanul ca a incalcat "armistitiul umanitar" abia intrat in vigoare in Nagorno-Karabah bombardand regiunea, anunta AFP. "Inamicul a efectuat tiruri de artilerie in directia nord intre orele 00.04 si 02.45 (sambata, 20.04 si 22.45 GMT) si a lansat rachete…

- Armenia sustine ca unul din avioanele sale de lupta a fost doborat de un avion de tip F-16 deasupra teritoriul armean in contextul conflictului dintre Armenia si Azerbaijan in Nagorno-Karabah, a anuntat marti pe Facebook o purtatoare de cuvant a Ministerului armean al Apararii, relateaza Reuters.

- Un avion de lupta de tip Su-25 apartinand Fortelor aeriene armene a fost doborat de catre un avion de vanatoare turc de tip F-16 deasupra teritoriul armean, iar pilotul aceronavei a murit, a anuntat marti, pe Facebook, o purtatoare de cuvant a Ministerului armean al Apararii, relateaza Reuters.Aeronava…

- Turcia este hotarata sa ajute Azerbaidjanul "sa-si recapete teritoriile sale ocupate" in Nagorno-Karabah, scena unor confruntari violente intre azeri si separatistii sustinuti de Armenia, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- Armenia si Azerbaidjanul, foste republici sovietice, se aflau in pragul razboiului duminica, acuzandu-se reciproc ca au inceput lupte violente pentru controlul Nagorno-Karabah, o volatila regiune separatista din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni. Evenimentele au relansat ingrijorarea…

- Conflictul istoric din Nagorno Karabah, dintre Armenia și Azebaidjan, a escaladat puternic in acesta dimineața. Președintele turc Recep Erdogan a anunțat ca va sprijini Azerbaidjanul „cu toate mijloacele” pe care le are la dispoziție in conflictul pe care aceasta țara il are cu Armenia și care s-a…

- Autoritațile armene au decretat mobilizarea generala și legea marțiala, duminica, dupa ce noi confruntari au izbucnit între separatiștii din Nagorno-Karabah, susținuți de Erevan, și forțele azere, scrie AFP."Legea marțiala și mobilizarea generala sunt decretate în Armenia. Cer…