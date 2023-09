Stiri pe aceeasi tema

- Armenia a cerut sambata, de la tribuna Adunarii Generale trimiterea "imediata" in Nagorno Karabah a unei misiuni ONU pentru a monitoriza situatia pe teren, in timp ce Azerbaidjanul a promis ca armenii din regiunea secesionista vor fi tratati ca "cetateni egali", transmite AFP, citat de Agerpres."Comunitatea…

- Un proiect de pace a fost trimis de Azerbaidjan catre Armenia, dupa ce ofensiva fulger a armatei azere a provocat capitularea separatiștilor armeni din provincia Nagorno-Karabah, potrivit unui reprezentant al președintelui Ilham Aliev, citat de Reuters.

- Declanșand la inceputul acestei saptamani o ofensiva de amploare in enclava secesionista Nagorno-Karbah, Azerbaidjanul a forțat practic Armenia sa faca inca un pas catre acceptarea integrarii enclavei sub suveranitatea azera. Era de așteptat ca aceasta noua evoluție sa suscite revolta unei parți a populației…

- Armenia a acuzat Azerbaidjanul de crime impotriva umanitații, joi, dupa operațiunea militara lansata in urma cu doua zile de armata azera impotriva separatiștilor din Nagorno-Karabah. Guvernul armean spune ca in regiune are loc o „epurare etnica in curs” și a facut o plangere formala in fața Consiliului…

- Azerbaidjanul a declarat miercuri ca operațiunea militara in Nagorno-Karabah, controlata de Armenia, a continuat cu succes dupa ce SUA i-au cerut sa opreasca ostilitațile, iar Moscova a indemnat ambele parți sa inceteze varsarea de sange in regiunea disputata, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Dupa…

