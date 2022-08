Alexandru Ionița, șef serviciu coordonare echipe canine in cadrul Autoritații Vamale Romane a declarat, in cadrul ședinței colegiului prefectural, ca va demara, incepand de anul viitor, un proiect de formare a echipelor canine specializare in detectarea armelor și munițiilor, in contextul razboiului din Ucraina.

