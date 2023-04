Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Peskov a descris duminica drept "isterica" reactia tarilor occidentale la planurile Rusiei de a amplasa arme nucleare tactice in Belarus, transmite EFE, potrivit Agerpres."Occidentul colectiv nu pare dispus sa-si aminteasca in vreun fel de tema armelor nucleare americane, stationate aici in…

- Militari ai fortelor armate belaruse au inceput marti sa fie instruiti in Rusia in utilizarea armelor nucleare "tactice", au indicat Moscova si Minskul, dupa ce Kremlinul a anuntat recent ca va trimite astfel de arme in Belarus, relateaza AFP si EFE, potrivit Agerpres."Personalul se va instrui in…

- Armele nucleare tactice pe care Rusia vrea sa le instaleze pe teritoriul Belarusul vor fi desfasurate mai aproape de granita de vest a Belarus, cu tarile vecine din NATO, a declarat duminica, 2 aprilie, ambasadorul Rusiei la Minsk, Boris Grizlov, relateaza Reuters.Vladimir Putin a anuntat pe 25 martie…

- Presedintele Aleksandr Lukasenko a declarat vineri ca Rusia, care a decis deja sa amplaseze arme nucleare tactice in Belarus, ar putea, daca va fi necesar, sa amplaseze si rachete nucleare intercontinentale, invocand perspectiva unui atac occidental asupra tarii sale dinspre Polonia, relateaza Reuters,…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a anuntat ca UE este pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Belarusului daca aceasta tara accepta desfasurarea unor arme nucleare rusesti pe teritoriul sau. Reacția blocului comunitar vine dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat un acord intre…

- Berlinul denunta duminica o „noua tentativa de intimidare nucleara” a Rusiei, dupa anuntul președintelui Vladimir Putin ca Rusia va transfera arme nucleare „tactice” in Belarus, relateaza AFP.

- Moscova și Minskul au convenit sa desfașoare arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a transmis președintele rus Vladimir Putin, intr-un interviu acordat postului de televiziune „Rusia 24”, informeaza agențiile de propaganda RIA Novosti și TASS. Putin a precizat ca noul depozit va fi finalizat…

- Ministerul britanic al Apararii (MoD) a publicat cel mai recent raport de informații privind criza din Ucraina. El afirma ca Rusia a desfașurat probabil „cel puțin 1.000 de soldați” care se antrenau in sud-vestul Belarusului in Ucraina incepand cu jumatatea lunii martie, relateaza Sky News. Deși nu…