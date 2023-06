”Armele nucleare au salvat lumea, dar acum o vor distruge”. Opinia unui expert rus „Șaptezeci și cinci de ani de descurajare reciproca, armele nucleare au salvat lumea, iar oamenii tocmai s-au obișnuit cu asta. Acum vedem cu ochii noștri ca armele nucleare nu se mai opresc, pentru ca se intampla inimaginabilul: Occidentul a dezlanțuit un mare razboi in pantecele unei mari puteri nucleare”, așa iși incepe editorialul din Ria Novosti proeminentul expert rus in politica externa Serghei Karaganov, președintele emerit al Consiliului pentru Politica Externa și de Aparare al Rusiei, descris de presa occidentala drept și un apropiat al lui Vladimir Putin. Inainte de inceperea razboiului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

