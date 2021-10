Stiri pe aceeasi tema

- Alec Baldwin iși „anuleaza alte proiecte” in urma tragediei de pe platoul de filmare al westernului Rust, cand a impușcat-o mortal cu o arma de recuzita pe directoarea de imagine Halyna Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza, potrivit Yahoo Finance, scrie

- Actrița Dorina Chiriac a avut prima reacție despre tragedia provocata de Alec Baldwin , cand acesta și-a ucis accidental o colega, in timpul filmarilor western-ului „Rust”. Fosta soție a lui Florin Piersic Jr. a postat un mesaj pe Facebook, in care explica despre protocolul pe platourile de filmare…

- Ion Dichiseanu a murit la 87 de ani , in brațele fiicei lui. Intre celebrul actor și Ioana exista o legatura puternica de iubire care nu s-a stins nici dupa moartea lui. Ioana, chiar și de ziua ei de naștere, nu poate petrece, se gandește la parintele ei pe care nu il mai are aproape de ea. Ziua de…

- Un barbat a fost gasit decedat, intr-o mașina, in parcarea unui centru comercial din orașul Bragadiru. Oamenii legii au demarat investigațiile pentru a stabili cauza decesului. Aceștia au descoperit ca barbatul locuia de aproximativ doua saptamani in mașina. Barbat gasit decedat in mașina In jurul orei…

- Reporterul CNN aflat in Afganistan, Clarissa Ward, a transmis, miercuri, de pe strazile din Kabul, descriind situația din capitala Afganistanului. Potrivit relatarii acesteia, in apropierea aeroportului din Kabul, talibanii au tras spre oamenii care incearca sa ajunga in interiorul aeroportului. In…

- Luptatori talibani din capitala afgana, Kabul, au inceput luni sa adune armele detinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protectia personala, a declarat un reprezentant al talibanilor, noteaza Agerpres. ''Intelegem ca oamenii au pastrat armele pentru siguranta personala.…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, s-a enervat, intr-un interviu acordat CNN, contra persoanelor “care pun liberatea inaintea sanatatii si sigurantei lor” si i-a numit “idioti”. In conditiile in care cazurile de infectare cu Covid-19 continua sa creasca din cauza variantei Delta,…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, s-a enervat, intr-un interviu acordat CNN, contra persoanelor "care pun liberatea inaintea sanatatii si sigurantei lor" si i-a numit "idioti", potrivit news.ro. In conditiile in care cazurile de infectare cu Covid-19 continua sa creasca…