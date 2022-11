Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a facut tot posibilul pentru a preveni izolarea diplomatica la summitul G20 de la Bali, pe masura ce aliatii sai traditionali – China si India – au inceput sa se distanteze de razboiul din Ucraina, despre care scrie intr-un comunicat ca a cauzat pagube economice nespuse lumii. Narendra Modi, premierul…

- Ministrul de externe al Rusiei a acuzat duminica Statele Unite ale Americii ca incurajeaza creșterea militarizarii in Asia de Sud-Est, afirmand ca Washingtonul incearca sa limiteze influența Beijingului și a Moscovei in regiune, relateaza AFP, potrivit The Moscow Times . Serghei Lavrov s-a adresat reporterilor…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, se va intalni saptamana viitoare, cu ocazia summitului G20 din Indonezia, cu omologul sau din China, Xi Jinping, pentru a discuta despre relatiile bilaterale si despre o serie de crize internationale, printre care situatia din Taiwan si abordarea fata de Rusia.…

- In fiecare an, de mai bine de un deceniu, citesc Topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume. Este o sarcina de serviciu. Probabil, este cea mai placuta sarcina de serviciu: citesc despre miliardarii lumii. Miliardarii in dolari. Ultimul an nu pare sa fi fost grozav pentru unii dintre ei. Mai ales…

- Armele hipersonice vor intra in curand in dotarea forțelor americane. Marina și Armata Statelor Unite au incheiat cu succes 11 teste ale componentelor viitoarei rachete hipersonice și anunța ca arma e aproape de definitivare.

- China a cerut miercuri un "armistitiu prin dialog" in Ucraina, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat o mobilizare militara partiala, transmite AFP."Suveranitatea si integritatea teritoriala ale tuturor tarilor trebuie respectate, obiectivele si principiile Cartei ONU trebuie urmarite, preocuparile…

- Analiștii au declarat ca eșecurile majore ale forțelor Moscovei in Ucraina vor testa și mai mult „parteneriatul fara limite” dintre China și Rusia, atunci cand Xi Jinping și Vladimir Putin se vor intalni in aceasta saptamana, pentru prima data de la invazia in Ucraina. Intalnirea dintre Xi Jinping…

- Armele hipersonice sunt planificate sa fie puse in funcțiune cu armata americana nu mai tarziu de sfarșitul anului 2023, a declarat secretarul adjunct al apararii american Gabe Camarillo. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…