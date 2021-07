Stiri pe aceeasi tema

- New York a devenit primul stat american care a declarat violenta armata drept urgenta de sanatate, guvernatorul Andrew Cuomo semnand un ordin executiv in acest sens, relateaza BBC. In acest stat au avut loc 51 de atacuri armate in weekendul din preajma sarbatorii de 4 iulie, a spus guvernatorul…

- New York a atins marti un moment important in gestionarea pandemiei dupa ce guvernatorul Andrew Cuomo a anuntat ca 70% dintre adultii din acest stat american au primit cel putin o doza dintr-un vaccin anti-COVID-19, informeaza DPA. Pentru a marca momentul, cladiri emblematice vor fi iluminate…

- Un numar de 33.000 de alergatori vor lua startul pentru cea de-a 50-a ediție a maratonului de la New York, în noiembrie. Competiția fusese amânata în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.Evenimentul anual care atrage mii de fani va avea loc pe 7 noiembrie, dupa amânarea…

- Dupa luni de prudența în fața unui al doilea val de Covid-19, primarul New York-ului a anunțat joi ca intenționeaza sa „redeschida complet” orașul la 1 iulie, în timp ce guvernatorul statului New York a spus ca relaxarea ar putea veni chiar mai devreme, potrivit AFP."Suntem…

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi a condus ședința Centrului unic de comanda a starii de urgența. Potrivit ultimelor informații oferite de MSMPS și ANSP, pe teritoriul țarii au fost inregistrate 453 de cazuri noi de infecție cu Covid-19, din cele 5077 de teste efectuate. Totodata, 1151 de pacienți…