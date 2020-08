Stiri pe aceeasi tema

- Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Poliției Romane a confiscat, vineri, la nivelul intregii țari, 33 de arme, 330 de cartușe și peste 8.500 de proiectile destinate armelor tip airsoft. Ca urmare a acțiunii, 40 de persoane sunt cercetate pentru savarșirea unor infracțiuni privind…

- 33 de arme au fost confiscate de polițiști, care au facut percheziții in toata țara la persoanele care dețin arme. Sute de cartușe și 500 de grame de articole pirotehnice au fost retrase, potrivit Mediafax.Poliția Romana a transmis, sambata, ca Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase…

- Cele mai multe noi cazuri de coronavirus au fost raportate, miercuri, in județul Prahova. Este inca o zi in care in toate județele din Romania s-au inregistrat cazuri noi de COVID-19.In ultimele 24 de ore, in județul Prahova au fost confirmate cele mai multe cazuri noi de COVID-19 din țara: 101. Potrivit…

- Prima actiune se desfasoara intr-un mare centru comercial din judetul Ilfov si vizeaza tranzactii de marfuri din China si Turcia in spatiul intracomunitar, fara plata TVA, potrivit unui comunicat al Politiei Romane. Citeste si: Comisia Juridica a Camerei Deputatilor: Evaziunea fiscala sanctionata…

- Circulația rutiera a fost restricționata pe doua drumuri naționale și doua drumuri județene, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, informeaza centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane . Este vorba despre: – DN57B – la kilometrul 1+200 de metri, pe raza orașului Oravița (județul…

- In 11 județe din Romania au fost inregistrate sub 100 de cazuri de COVID-19, iar in 4 nu a fost niciun deces din cauza virusului nou. Printre cele 11 județe se numara Olt, Gorj, Valcea și Mehedinți. In județul Dolj au fost confirmate 165 de cazuri. Potrivit informațiilor oferite de Grupul de Comunicare…

- Deputatul neafiliat Varujan Vosganian a declarat luni ca, in conditiile in care sunt judete din Romania in care, practic, nu a fost epidemie de coronavirus, ideea de a face o stare de alerta pe intreg teritoriul tarii este ''impotriva oricarei logici''."In ultimele zile, trei sferturi din…