Arme nucleare în stare de alertă în Rusia. Veste proastă pentru avioanele americane F-35 Imagini din satelit dezvaluie construcția unui radar rusesc pentru urmarirea avionului „invizibil” al SUA și aliaților NATO, F-35. Sectorul de 360 de grade al noului radar Rezonans-NE ocupa o suprafața de 100 x 100 de metri și se spune ca are capacitatea de a oferi avertizare timpurie și urmarire a țintelor impotriva avioanelor invizibile precum […] The post Arme nucleare in stare de alerta in Rusia. Veste proasta pentru avioanele americane F-35 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

"Dupa cum au aratat razboaiele anterioare, identificarea gresita este usoara in arenele confuze ale razboiului. Dezvoltarea acestui risc este frecventa in randul tuturor combatantilor. Daca adaugam probabilitatea de blocare a ajutoarelor electronice care pot fi implicate in navigatie si/sau… instrumentele…

