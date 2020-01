Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva dintre cei mai talentați angajați ai Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului au susținut un moment de suflet Post-ul Angajații DGASPC Dambovița și-au colindat colegii și beneficiarii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Au fost stabilite cuantumurile in cadrul schemei de Sprijin cuplat in sectorul zootehnic (SCZ), pentru anul 2019! Potrivit Agentiei de Post-ul DAMBOVIȚA: 195 de fermieri au solicitat sprijin cuplat in sectorul zootehnic prin cererea unica de plata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2019 Poliția Romana este implicata in proiectul ” Effective Criminal Justice Strategies and Post-ul DAMBOVIȚA : Proiect international O.S.C.E. impotriva violenței apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele PSD Dambovița, europarlamentarul Rovana Plumb, a participat astazi la manifesarile organizate cu prilejul zilei naționale in orașul Titu și Post-ul Rovana Plumb: “Trebuie sa facem pași mai rapizi pentru a ne recaștiga increderea unii in ceilalți” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pucioasa, Moreni, Fieni si Targoviste sunt orasele din judetul Dambovita unde Klaus Iohannis a obtinut cele mai bune rezultate la Post-ul BEJ Dambovita: Pucioasa, Moreni, Fieni si Targoviste, orasele in care votul pentru Klaus Iohannis a trecut de 60% apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prima data in istoria lui, județul Dambovița a fost colorat in galben dupa primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Post-ul #PREZIDENȚIALE2019: La Titu și Gaești, cele mai bune rezultate pentru PSD in mediul urban apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Conform președintelui PMP Dambovița, Liliana Nițu, Guvernul Orban are toate șansele sa treaca, luni, 4 noiembrie, de votul Parlamentului. Ludovic Post-ul Liliana Nițu, președinte PMP Dambovița: “Guvernul are toate sansele sa treaca. Aritmetica pare a fi de partea lui Orban” apare prima data in Gazeta…

- Mai multe bunuri sustrase au fost gasite la locuintele unor persoane din Calarasi, suspectate de comiterea a 246 de furturi in Germania, a anuntat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane. Bunurile au fost gasite in urma a sapte perchezitii domiciliare, efectuate de politisti din Calarasi, impreuna…