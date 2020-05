Arme franceze pentru Taiwan. China amenință Parisul Autoritațile de la Beijing au ridicat tonul, marți, și au cerut Franței sa „anuleze” un contract de armament cu Taiwan , menționand ca o astfel de tranzacție cu insula condusa de un guvern rival ar putea „deteriora relațiile sino-franceze”. Guvernul comunist și-a exprimat „ingrijorarea profunda” la Paris, a declarat ministrul chinez de Externe pentru AFP. Potrivit presei din Taiwan, contractul se refera la echipamente pentru fregatele franceze vandute marinei din Taipei in anii 90, caz care a provocat o criza diplomatica grava intre Franța și China . La inceputul anului 1990, președintele francez… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

