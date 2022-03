Stiri pe aceeasi tema

- Politia orasului Oravita au ridicat de la domiciliul unui barbat, de 60 de ani, din comuna Ciclova Romana, mai multe arme detinute ilegal, una datand posibil din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Acasa la barbat au mai fost gasite munitie, dispozitive de ochire, o arbaleta, un aparat cu electrosocuri…

- Aproape 50 de autovehicule au fost imobilizate și aproximativ 100 de permise de conducere au fost reținute, in urma unei acțiuni derulate de Direcția Rutiera – I.G.P.R., in județul Suceava, in perioada 31 ianuarie – 7 februarie a.c., pentru asigurarea unui climat de siguranța publica și rutiera. Poliția…

- Potrivit IPJ Buzau, in ziua de 15 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Beceni, impreuna cu reprezentanti silvici, au desfasurat activitati de verificare si control in fondurile forestiere din zona, pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice.

- ORAVIȚA – Marți seara, acesta a plecat de la stana unde locuia cu parinții, fiind gasit pe raza orașului Oravița, in aceasta dimineața! Polițiștii carașeni au efectuat cautari in vederea depistarii unui minor de 9 ani. Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, in…

- Filaj ca in filme in orașul Vulcan, unde un barbat banuit ca a adus ilegal in țara pistoale, sute de cartușe și chiar grenade a fost reținut de polițiști in trafic. Anchetatorii aveau probe ca se pregatea sa vanda o parte din arsenalul ascuns la mai multe adrese din oraș

- Polițiștii clujeni au confiscat 40 de kg de petarde și artificii de la mai multe persoane din Turda și Cluj care s-au ales cu dosar penal. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 70 de kilograme de artificii detinute fara autorizatie, confiscate de politistiDoi tineri, din municipiul Bucuresti, ar fi comercializat articole pirotehnice, acestea fiind depozitate intr un autoturism, fara a avea autorizatie in acest sens.Oficial de la IPJ Constanta La data de 27 decembrie a.c.,…

- Lucratorii Secției 10 de Poliție Rurala Gura Humorului au fost sesizați, sambata dupa amiaza, de catre dispeceratul Poliției orașului Gura Humorului cu privire la faptul ca pe raza satului Soloneț, din comuna Cacica, a fost identificat de catre lucratorii Serviciului Rutier IPJ Suceava un transport…