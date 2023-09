Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc luni la intr-o baza ruseasca in orasul ucrainean Energodar situat in apropiere de Centrala Nucleara Zaporojia, in cadrul unei operatiuni a rezistentei, anunta spionajul militar ucrainean, relateaza News.ro cu referire la CNN. Aceasta explozie a avut loc luni dimineata, la cartoerul…

- Polițiștii de frontiera de la Aeroport au identificat in flux un calator, care deținea pe numele sau un permis de conducere cu semne vadite de falsificare. Este vorba despre un cetațean al Ucrainei, care s-a prezentat ieri, 16 august, pe sensul de intrare in Moldova.

- Un cetațean al Ucrainei a fost prins la punctul de trecere a frontierei Tudora cu un permis de conducere falsificat. Totul s-a intamplat joi, 10 august curent, informeaza Poliția de Frontiera. „Dupa ce i-a fost ridicat permisul de conducere de poliție, un cetațean ucrainean și-a perfectat ilegal un…

- Serhiy Slabenko, fostul membru al parlamentului Ucrainei, Verkhovna Rada, a fost ucis in lupta pe frontul din Zaporojie, informeaza Kyiv Independent . Menționam ca Slabenko a facut parte din Verkhovna Rada din anul 2002 pana in 2006. In timpul mandatului sau, el a prezidat subcomitetul pentru instante,…

- In Rusia se vorbește despre faptul ca aproape jumatate dintre tancurile occidentale (in primul rand Leopard) și vehiculele blindate ale Ucrainei au fost distruse. Cifrele spun insa cu totul altceva.

- Șase persoane ucise și cinci au fost ranite intr-un atac cu obuze lansat de ruși asupa orașului ucrainean Liman din estul Ucrainei.Cel puțin șase persoane au fost ucise și cinci au fost ranite intr-un atac cu obuze rusești in Liman, a declarat guvernatorul ucrainean, Pavlo Kyrylenko, informeaza Mediafax.…

- Mitul ucrainean despre eroismul soldaților ucraineni se va transforma in timp in dezastru pentru țara, atunci cind dupa razboi se vor intoarce peste un milion de oameni necajiți, dupa contuzii și nervoși, obișnuiți sa rezolve totul cu forța, cu automatul in miini. Aceasta opinie a fost exprimata de…

- Campionul ucrainean la kickboxing, Maxim Bordusy, a fost ucis in luptele din regiunea Zaporojie, la 11 iunie, informeaza newsmaker.md, citand publicatia Politika Strani.Pe pagina web a presedintelui ucrainean a fost postata o petitie cu apelul de a conferi sportivului titlul de Erou al Ucrainei,…