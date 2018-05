Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a prelungit luni pentru un an, pana la 1 iunie 2019, sanctiunile impuse membrilor regimului sirian implicati in dezvoltarea si utilizarea armelor chimice contra populatiei civile, informeaza AFP, preia Agerpres.''Tinand cont de represiunea in desfasurare contra populatiei…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au declarat luni ca sustin toate masurile menite sa impiedice noi atacuri chimice impotriva civililor in Siria, inclusiv recentele lovituri aeriene intreprinse de SUA, Marea Britanie si Franta, transmite dpa. Aceste lovituri 'au fost masuri…

- Statele Unite sunt pregatite sa loveasca din nou daca președintele Siriei, Bashar al-Assad, folosește din nou arme chimice, a spus ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, catre Consiliul de Securitate, relateaza Reuters.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata dimineata sustinerea pentru actiunile intreprinse de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva instalatiilor si capacitatilor de arme chimice ale regimului sirian, transmite agentia dpa. "Aceasta va reduce capacitatea regimului…

- Departamentul de Stat al SUA a indicat luni ca simptomele victimelor unui presupus atac cu un gaz chimic în orasul Douma, în Siria, sunt la fel ca cele ale unei asfixieri sau ale unui atac cu un agent neurotoxic, si a facut apel la Siria si Rusia sa permita accesul observatorilor internationali…

- Uniunea Europeana a adaugat vineri o persoana si 21 de entitati pe lista celor vizati de masurile restrictive contra Coreii de Nord, in conformitate cu cele mai recente sanctiuni impuse de Natiunile Unite, relateaza agentia de presa sud-coreeana Yonhap. Decizia a fost adoptata pentru a…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.