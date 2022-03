Președintele polonez Andrzej Duda a declarat duminica, 13 martie, intr-un interviu ca utilizarea armelor chimice in Ucraina de catre Rusia va schimba datele conflictului și NATO va trebui sa se gandeasca serios la modul de raspuns. Intrebat de BBC daca folosirea armelor chimice de catre Vladimir Putin ar fi o linie roșie pentru NATO, moment […] The post Arme chimice in Ucraina/In premiera, o țara NATO evoca un raspuns pentru Putin first appeared on Ziarul National .